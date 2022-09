Nach Tod der Queen: Premier League setzt Spielbetrieb fort - aber Topspiel verschoben

Weitere Spielabsagen sind darüber hinaus nicht auszuschließen. Da nun „ein nationaler Polizeiplan in Kraft ist, werden die Liga und die Klubs weiterhin nach Kräften zusammenarbeiten, um alle Herausforderungen zu bewältigen, die in Bezug auf die Überwachung bestimmter Spiele auftreten können“, hieß es in der EFL-Mitteilung.