Premier League: Bricht Aubameyang Chelseas Trikotnummern-Fluch

Diesen fanden die Londoner in ihren eigenen Reihen: Nach zahlreichen Leihen durfte sich Eigengewächs Tammy Abraham in der ersten Mannschaft beweisen. Und obgleich seine Torquote in der Premier League ordentlich war - 21 Tore in 56 Spielen - wurde Abraham zuerst an den AS Rom verliehen und 2021 für 40 Millionen Euro verkauft.