Premier League: Liverpool mit Remis im Merseyside-Derby gegen Everton

Auf der Gegenseite tauchten die Hausherren häufig in aussichtsreicher Position vor LFC-Torwart Alisson Becker auf, doch scheiterten stets an dem Brasilianer. In der zweiten Halbzeit hatten die Reds Glück, als der einzige Treffer des Tages von Everton wegen einer Abseitsstellung nach VAR-Überprüfung aberkannt wurde.