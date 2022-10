Klopp-Rücktritt in Liverpool? So warf er damals beim BVB hin

„Der Name Klopp war in diesem Verein relativ groß und wurde nie der eigentlichen Bedeutung des BVB gerecht. Das konnte man nicht mehr ändern. Der Verein muss aber die Möglichkeit haben, großartiges Potenzial zu nutzen, ohne von der eigenen Vergangenheit in der Entwicklung blockiert zu werden. Dazu muss ein großer Kopf weg - und das in diesem Fall meiner. Vielleicht ist das eben der Fluch der guten Tat“, erklärte er damals.