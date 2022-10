Manchester United: Harry Maguire im Urlaub - Sondergenehmigung sorgt für Unruhe

Nachdem er sich Ende September eine Oberschenkelverletzung in der Länderspielpause zugezogen hatte, fehlte er den Red Devils bereits beim Manchester-Derby und auch unter der Woche in der Europa League auf Zypern gegen Omonia Nikosia. Am Sonntag stand Maguire seinem Team gegen den FC Everton schon wieder nicht zur Verfügung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League).