Premier League, FC Liverpool: Neue Sorge für Klopp - "Schlag ins Gesicht"

Nachdem sich Luis Diaz im Trainingslager der Reds erneut am Knie verletzte, musste der Kolumbianer die frühzeitige Heimreise antreten, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Der 25-Jährige laboriert seit Oktober an Knieproblemen, die er sich im Spiel gegen den FC Arsenal zuzog und kehrte erst letzte Woche in das Teamtraining zurück. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)