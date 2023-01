Brisantes Treffen von PSG-Boss? Katar will offenbar in Premier League einsteigen

QSI ist eine Tochtergesellschaft von Qatar Investment Authority, dem Investment Fund der katarischen Regierung. Seit Jahren pumpt der Wüstenstaat viel Geld in den Sport. Bestes Beispiel ist der Kader von PSG (der Klub befindet sich offiziell nicht in Händen des katarischen Staats), in dem sich viele teure Superstars wie Lionel Messi und Kylian Mbappé befinden.