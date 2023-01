Historische Leistung im Schatten des Cristiano-Ronaldo-Wirbels

Seit dem Abschied von Trainer-Legende Sir Alex Ferguson, der ManUnited von 1986 bis 2013 äußerst erfolgreich trainiert hatte, suchten sieben Coaches in neun Jahren ihr Glück im Theatre of Dreams - darunter so klangvolle Namen wie Louis van Gaal und José Mourinho, oder die Ex-Stars Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer und Michael Carrick. Der ganz große Wurf gelang keinem, zuletzt auch Ralf Rangnick nicht.