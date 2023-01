Harter Gegenwind für Erling Haaland! "Loser" bekommt "Maulkorb" von United

„Nach seinem sensationellen Start in die Saison ist Haaland in den letzten Wochen außer Tritt geraten und hat das Derby mit der dritten enttäuschenden Leistung in Folge beendet“, schreibt das Blatt. Der Ex-BVB-Stürmer sei von der United-Abwehr „erstickt worden“. Haaland habe einen Maulkorb angelegt bekommen, war beim Telegraph zu lesen.