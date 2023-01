Manchester United: Erik ten Hag macht wenig Hoffnung auf schnelles Sancho-Comeback

„Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, aber manche Prozesse kann man nicht erzwingen, und dies ist einer davon“, meinte der Coach vor dem Duell mit dem FC Everton in der 3. Runde des FA-Cups: „Ich muss mich also in Geduld üben, auch wenn mir die Geduld fehlt. Wir haben ja einen Mangel an Alternativen in der ersten Reihe.“ (FA-Cup: Manchester United - FC Everton, 21 Uhr im LIVETICKER)