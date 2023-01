Premier League: Denkwürdige Guardiola-Wutrede! Pep zerlegt Spieler - und knöpft sich Fans vor

Der Startrainer von Manchester City beobachtete am Donnerstagabend eine desaströse erste Halbzeit seiner Mannschaft im eigenen Etihad Stadium. Nach einem Doppelschlag der Spurs kurz vor der Pause gingen die Citizens mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

In der zweiten Hälfte drehte Guardiolas Mannschaft dann aber auf und drehte die Partie binnen 18 Minuten mit Argentiniens WM-Held Julián Álvarez, Starstürmer Erling Haaland und einem formstarken Riyad Mahrez. Am Ende stand gar ein 4:2 auf der Anzeigetafel, Guardiola war dennoch außer sich.

Guardiola: „Ich erkenne mein Team nicht wieder“

„Vielleicht sind die Spieler zu bequem, weil wir in den letzten fünf Jahren vier Mal die Premier League gewonnen haben“, fuhr Guardiola bei Sky fort, „ich erkenne mein Team nicht wieder, früher hatten sie die Leidenschaft zu laufen. Glauben sie wir schließen so die Lücke zu Arsenal? Niemals!“ Manchester City hat mit einem Spiel mehr bereits fünf Zähler Rückstand auf den Tabellenführer.

Guardiola aber redete sich nun in Rage und war kaum noch zu bremsen: „Wir sind eine frohe Blumenorganisation. Ich will aber keine frohen Blumen, ich will Arsenal schlagen!“, und spielte damit auf eine wohl zu harmonische interne Kommunikation an.