Premier League: "Die beste Form seiner Karriere" - England liegt Arsenal-Star Martin Odegaard zu Füßen

Auch die britische Presse zollte dem Norweger anlässlich seines Parade-Auftritts Respekt. So titelte die Daily Mail am Samstagabend: „England liegt Odegaard zu Füßen.“ Und die as schrieb: „Odegaard ist der neue König“ und meinte: „Immer mehr Menschen stellen sich die Frage: Ist Martin Odegaard einer der besten Mittelfeldspieler der Welt?“