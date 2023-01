Premier League: Havertz unglücklich! Chelsea patzt gegen Nottingham

Havertz erwischte einen eher unglücklichen Auftritt. Zwar war er indirekt am Führungstreffer beteiligt, weil er im Zweikampf mit dafür sorgte, dass ein Forest-Verteidiger unglücklich an die Latte lenkte und Sterling abstauben konnte - beim Gegentreffer sah der Deutsche aber nicht gut aus. Einen Eckstoß klärte Havertz per Kopf nicht entscheidend genug, der Ball flog in die Strafraummitte und landete schließlich über Umwege beim Torschützen Aurier.