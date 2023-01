Premier League: "Lächerlichste Entscheidung jemals!" United-Tor im Derby spaltet England

Ähnlich ordnen es die deutschen Schiedsrichter-Experten von Collinas Erben ein. „Rashford sprintet gewissermaßen mit dem Ball, ohne ihn zu berühren, wird also eindeutig aktiv, deutet sogar einmal kurz ein Ausholen an. Aus meiner Sicht eine Beeinflussung der Verteidiger in deren Möglichkeit, den Ball zu spielen, und damit strafbares Abseits“, schrieben sie auf Twitter.