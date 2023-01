Premier League: Manchester United siegt trotz Mega-Patzer gegen Everton

Doch United erholte sich vom Ausgleich - und kam in der 52. Minute zur erneuten Führung. Ausgerechnet Coady bugsierte den Ball per Grätsche ins eigene Netz. Marcus Rashford machte in der siebten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Deckel auf die Begegnung und sorgte für Freude im Old Trafford.