Premier League: Nketiah erlöst Arsenal gegen Manchester United in letzter Minute

Der Stürmer wandelt damit auf den Spuren von einer Legende. Denn Nketiah ist der zweite Arsenal-Profi, der gegen die Red Devils einen Siegtreffer in der 90. Minute schoss und verwandelte das Stadion in ein Tollhaus. Zuvor gelang dies nur Thierry Henry im Januar 2007.

Auf der Gegenseite zollte Luke Shaw Respekt: „Wir haben es verdient, zu verlieren und waren zu passiv. Allgemein stehen sie zurecht ganz oben. Man muss anerkennen, was sie bisher geleistet haben.“

Arsenal nahm damit Revanche für das Hinspiel. Das 1:3 am 4. September bleibt die letzte Niederlage des Spitzenreiters.

Für Manchester United endet damit der Höhenflug. Es gab die erste Pleite seit dem 1:3 bei Aston Villa am 6. November.

Der Tabellenführer spielt bisher eine historisch gute Saison. Sie sind erst das sechste Team in der Geschichte der Liga, das nach der Hälfte der Saison die Marke von 50 Punkten geknackt hat.

„Das ist herausragend. Und es ist etwas, worauf wir stolz sein können. Aber wir haben eben auch erst die Hälfte der Saison absolviert und müssen bescheiden weiter machen damit am Ende auch etwas Gutes herauskommt“, so Saka bei Sky. „Man hat nach dem 3:2 gesehen, was es uns bedeutet. Sie sind das einzige Team, das gegen uns gewonnen hat und wir wollten sie deshalb unbedingt vor unseren Fans schlagen.“