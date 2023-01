Premier League: "Von Teamkollegen ausgebuht" - Arsenal-Ikone Wenger verrät pikante Details um Sol Campbell

Das hat es so wohl auch noch nicht oft gegeben!

Wie Arsenal-Ikone Arsène Wenger in einem Interview mit 11 Freunde verraten hat, war die Verpflichtung des englischen Profis Sol Campbell im Jahr 2001 eine ganz besondere - und sogar bei den Spielern umstritten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Denn: „Er konnte wegen der Wut der Tottenham-Fans nicht mehr in bestimmte Lokale zum Essen gehen oder sich in London frei bewegen. Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn in Anbetracht der Schwierigkeiten, die er hatte, noch einmal verpflichten würde.“