Premier League: Erling Haaland nach 24 Spielen schon besser als Agüero - aber einer traf mehr

Beim 4:1-Sieg des englischen Meisters beim AFC Bournemouth markierte der ehemalige Bundesliga-Star seinen 27. Treffer in der laufenden Premier-League-Saison. Er stellt damit Sergio Agüero in den Schatten, der in seiner besten Spielzeit auf 26 Treffer kam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)