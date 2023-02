Premier League: Ist Arsenal titelreif? In einem Punkt sogar besser als die Invincibles

Der ewige Vergleich mit den „Unbesiegbaren“

Nahezu jeder Arsenal-Kader musste sich in der Vergangenheit an den „Invincibles“ um Stürmerstar Thierry Henry von 2004 messen lassen. Den Gunners ist es in Person von Arteta erstmals gelungen, eine Mannschaft in ähnlichen Sphären zu formen.