Premier League: Kapitän packt aus - So hart kann Klopp in Liverpool sein

„Direkt von Beginn an war es in der Art: ‚Wir werden es so machen, weil ich weiß, was funktioniert und dass wir so erfolgreich sein werden. Und wenn ihr es nicht auf diese Weise machen wollt, hier ist die Tür‘“, schilderte Henderson den Eindruck, den Klopp nach dessen Anfang in Liverpool im Herbst 2015 vermittelte.