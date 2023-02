Premier League: Böses Einsteigen! Sabitzer-Wirbel bei United-Sieg

Der 24-jährige Belgier konnte dennoch weiterspielen. Sabitzer konnte von Glück sprechen, dass der erfahrene Unparteiische Stuart Attwell ihn ebenfalls weiter mitmachen ließ. Für Sky -Experte Graeme Sounness ein Unding: „Wer er den Ball trifft, was macht er dann damit? Er will den Spieler treffen.“

Der ehemalige Liverpool-Kapitän bekam sich gar nicht mehr ein. „Das ist gefährliches Spiel. Wenn das kein gefährliches Spiel ist, was dann?“ Er betonte: „Das ist aus mehreren Gründen eine Rote Karte. Er ist auf seinen Fersen, als der Ball zu ihm durchkommt. Er hat sich auf die Seite gedreht. Wenn man jemandem etwas antun will, muss man es so machen.“ Auch viele Fans in den sozialen Medien forderten einen Platzverweis für die Bayern-Leihgabe.