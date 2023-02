Premier League: Tottenham-Star rassistisch beleidigt - Klub reagiert

In einem auf Twitter veröffentlichten Statement machte sein Klub auf die nicht tragbaren Umstände aufmerksam und stellte klare Forderungen an die Social-Media-Unternehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

So sei der südkoreanische Nationalspieler insbesondere in diversen sozialen Netzwerken Opfer der Anfeindungen geworden. Weiter veröffentlichte der Londoner Verein: „Wir stehen an der Seite von Sonny.“