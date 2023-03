TV-Posse um BBC-Show beendet! Gary Lineker sagt Danke

Der englische TV-Sender hatte den ehemaligen Nationalspieler als Gesicht der Fußballhighlight-Sendung „Match of the Day“ (MOTD) am Samstag abgesetzt, nachdem dieser die englische Flüchtlingspolitik öffentlich kritisiert hatte. (Alle News zur Premier League)

Nun wurde Linekers Comeback in einem Statement bekannt gegeben. „Gary ist ein geschätzter Teil der BBC und ich weiß, wie viel die BBC für Gary bedeutet, und ich freue mich darauf, dass er am kommenden Wochenende unsere Berichterstattung moderieren wird“, wird Generaldirektor Tim Davie darin zitiert.

Lineker bedankt sich nach surrealen Tagen

„Ein letzter Gedanke: So schwer die letzten Tage auch waren, es ist einfach nicht vergleichbar damit, vor Verfolgung oder Krieg aus der Heimat fliehen zu müssen, um in einem weit entfernten Land Zuflucht zu suchen. Es ist herzerwärmend, die Empathie für ihre Not bei so vielen von Ihnen gesehen zu haben.“