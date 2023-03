Premier League heute live: FC Liverpool - Manchester United im TV, Sream und Ticker

Der FC Liverpool empfängt Manchester United zum Showdown in der Premier League. Ein Duell, da es schon aus Prestigegründen in sich hat. Rekordmeister United (20 Titel) beim langjährigen Rivalen Liverpool (19) - ein Duell das elektrisiert. (Premier League: FC Liverpool - Manchester United um 17.30 Uhr im LIVETICKER)

Gewaltig womöglich auch in seinen Auswirkungen auf die aktuelle Saison. Liverpool holte zuletzt in der Premier League zehn von zwölf möglichen Punkten in einer schwierigen Spielzeit und hat die Chance, weiter an die Champions-League-Plätze heranzurücken.