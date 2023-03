Premier League: Martin Odegaard beeindruckt mit einer rekordverdächtigen Statistik

Martin Odegaard hat beim 3:1-Erfolg gegen den FC Fulham insgesamt 493-mal mit einem Schulterblick den Raum in seinem Rücken gescannt. Der Norweger kann so die Spielsituation besser einschätzen und versucht dadurch dem Gegner immer einen Schritt voraus zu sein.

Be Your Best Pro zählte die Schulterblicke des 24-Jährigen und bewertete diese nach unterschiedlichen Kriterien. In den zehn Sekunden bevor er einen Pass empfängt, scannt Odegaard demnach im Schnitt fünf Mal, ob sich ein Gegner in seinem Rücken befindet.