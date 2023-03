Salah-Rekord, Anfield-Wahnsinn! Liverpool demütigt ManUnited - Klopp spricht von "Freak-Ergebnis"

Salah warnt Teamkollegen

„Die zweite Hälfte war verrückt. Wenn dann Fußball mal so Spaß macht wie heute, dann machst du auch mal sieben. Wir wissen, dass das ein Freak-Ergebnis ist. Es gab nicht so viele Dinge diese Saison, die wir zu feiern hatten. Das fühlt sich schonmal sehr gut an“, analysierte Jürgen Klopp bei Sky .

Salah knackte derweil einen Vereinsrekord und schwang sich durch den Doppelpack zum Rekordschützen der Reds in der Premier League auf mit 129 Toren. „Der Rekord ist in meinem Kopf, seitdem ich hier bin. Ihn dann hier zu brechen bei einem 7:0 gegen United, ist besonders“, so Salah bei Sky Sports .

Weiter warnte Salah seine Teamkollegen: „Wir sollten aber nicht überselbstbewusst sein und zurückhaltend bleiben. Wir sind immer noch nicht in der Position, in der wir sein wollten, und müssen weiter gewinnen.“

Liverpool-Fans mit Statement

Ein Zeichen setzten die Fans von Liverpool bereits vor dem Anpfiff. Sie ließen mit einem Flugzeug ein Banner mit der Aufschrift „FSG out - Klopp In - Enough is Enough“ - übersetzt: „FSG raus, Klopp rein, genug ist genug“ über die Anfield Road fliegen. FSG steht für Fenway Sports Group, jene Unternehmensgruppe, die den FC Liverpool als Eigentümer führt.