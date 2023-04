Arsenal vs. ManCity: "Das war eine Hinrichtung!" - die Pressestimmen zum Premier-League-Kracher

Eigentlich sollte es ein eng umkämpfter Showdown im Rennen um den Titel der Premier League werden, in dem Arsenal und Manchester City am Mittwoch antraten.

Doch „Arsenals Demütigung beweist, dass das Titelrennen nur eine Illusion war“, schrieb The Independent nach Arsenals 1:4-Debakel gegen meisterliche Citizens . „In einem Showdown, der den Erwartungen nicht gerecht wurde, lieferte City eine vernichtende Meisterleistung ab.“

The Daily Mail: „Das war eine Hinrichtung durch ManCitys Erschießungskommando“

Erwartbar schlecht sind auch die Einzelkritiken der Nordlondoner: „Wo war der Bukayo Saka , den wir diese Saison gesehen haben?“ hieß es, während auch Kapitän Martin Odegaard unsichtbar blieb:. „Er war einfach nicht am Spiel beteiligt. Der Kapitän von Arsenal hat gefehlt.“

Sun: „Haalles vorbei – City überrollt zahnlose Gunners“

Besonders hart ging die Sun mit Innenverteidiger Rob Holding ins Gericht, der den in dieser Saison stark aufspielenden, aber nun am Rücken verletzten, William Saliba vertrat. „Es war ein Mismatch epischen Ausmaßes“ schrieb die Zeitung über das Matchup mit Haaland .

Holding könne überhaupt nichts dafür und erzielte sogar den einzigen Treffer der Gunners, „aber man gewinnt keine Titel mit Spielern wie Holding als erstem Ersatzmann in der Innenverteidigung“.

The Guardian: „Das war die kontaktlose Version einer Dampfwalze“

„Manchester City hat Arsenal an einen furchtbaren Ort mitgenommen und sie nicht wieder gehen lassen“, schrieb The Guardian .

Den Ursprung der herben 1:4-Klatsche wollte man jedoch nicht in der schlechten Leistung Arsenal begründen, sondern vielmehr in der Brillanz Citys, die die Gunners in Form „einer kontaktlosen Dampfwalzen-Version“ überrannten.