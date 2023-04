Premier League: Sponsor-Revolution beschlossen! Drastischer Schritt in der PL

Ab der Spielzeit 2026/27 dürfen die Vereine in Englands höchster Spielklasse keine Werbung mehr für Anbieter von Sportwetten auf der Brust tragen. Die Entscheidung fällten die 20 Vereine in Absprache mit dem Ministerium für Kultur, Medien und Sport. Da die Regierung bereits seit längerem über ein Verbot nachdenkt, gilt der Entschluss als Maßnahme der Liga, weitergehenden Verboten zuvorzukommen.

Laut der englischen Tageszeitung The Times haben 18 Vereine für das Verbot gestimmt, während sich zwei Teams enthalten haben.

Allerdings ist damit ab 2026 nur die Werbung als Brustsponsor verboten. Auf dem Trikotärmel oder per Bandenwerbung können die Anbieter weiterhin im Stadion präsent sein. Ziel sei es, ein „verantwortungsvolles Glücksspiel-Sponsoring“ zu entwickeln.

In der Übergangsphase bis zum endgültigen Verbot können Wettanbieter jedoch weiterhin im gewohnten Umfang als Brustsponsor auftreten. Das betrifft vor allem die acht Vereine, die aktuell einen Wettsponsor auf der Trikotbrust tragen. Der aktuelle Wert dieser Verträge soll bei umgerechnet knapp 68 Millionen Euro liegen.

Verbote auch in Italien und Spanien

Es können in der Übergangsphase auch neue Verträge abgeschlossen werden, solange diese nicht länger als bis zum Saisonende 2025/26 laufen.

Damit folgt die Premier League der spanischen La Liga und Italiens Serie A. In beiden Ligen gelten bereits Verbote von Wettanbietern als Sponsoren in verschiedenem Ausmaß. Dort sorgten jedoch die Regierungen per Gesetz für ein Verbot dieser Sponsoren.