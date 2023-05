Bereut der BVB diesen Transfer? Alexander Isak - das verlorene Juwel

Alexander Isak könnte als verlorenes Juwel in die Transfer-Annalen von Borussia Dortmund eingehen.

Im Alter von nur 17 Jahren schloss sich der gebürtige Schwede dem Ruhrpott-Klub an, und ließ verheißungsvolle fußballerische Qualitäten erwarten. Doch beim BVB enttäuschte Isak. Er kam auf nur fünf Bundesligaspiele.

Damals war Isak noch nicht so weit, die Entwicklungsschritte von Talenten folgen nun mal nicht linear. Nach Stationen in den Niederlanden und Spanien wurde Isak zu einem Mega-Transfer der neureichen Newcastle-Mission . Und er sollte liefern. Nicht nur den Zauberassist vom Donnerstagabend beim 4:1-Sieg über Everton.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Da bekam die Nummer 14 den Ball im Premier-League-Duell mit den abstiegsbedrohten Blauhemden aus Liverpool nur rund einen Meter in der gegnerischen Hälfte den Ball auf der linken Außenbahn zugespielt.

Arroganz-Anfall von Trainer: "Bin so gut wie Guardiola und Klopp"

Arroganz-Anfall von Trainer: "Bin so gut wie Guardiola und Klopp"

In einem 16-sekündigen Solo ließ sich Isak zwar zuerst an die Eckfahne abdrängen, nur um dann die Hintermannschaft wie Slalomstangen aussehen zu lassen, an der Torauslinie entlangzuziehen und das 4:1 von Jacob Murphy vorzulegen.