Premier League: Gündogan-Show bei ManCity-Sieg

Manchester City ist auf dem besten Weg, die nächste englische Meisterschaft einzufahren. Beim FC Everton gewann die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola mit 3:0 (2:0).

Damit hat City bei drei restlichen Partien vier Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten FC Arsenal. Hauptverantwortlicher für die drei Zähler war der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan in seinem 300. Pflichtspiel-Einsatz für City.

„Heute war erneut ein Finale, das wir sehr gut bestritten haben. Drei wichtige Punkte“, sagte er bei Sky.

Der Mittelfeldspieler brachte seine Mannschaft in der 37. Minute artistisch in Führung. Ryad Mahrez schlug eine Flanke in den Fünfmeterraum, Gündogan nahm den Ball butterweich mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und schloss mit der Pike ab. Der Daily Star bezeichnete den Treffer als Anwärter auf den Puskas-Award, einen Wettbewerb, der das schönste Tor eines Jahres kürt.

„Everton war sehr aggressiv, das Publikum war voll da. Dann hilft ein Tor immer, um das alles zu beruhigen“, ordnete der Mittelfeldspieler nüchtern ein.

City-Kapitän Gündogan an allen drei Toren beteiligt

Nur 120 Sekunden später erhöhte der bis dahin unauffällige Erling Haaland auf 2:0, welches von Gündogan vorbereitet wurde. Dessen Flanke segelte an den Fünfmeterraum, dort versenkte der Norweger einen Kopfball aus kurzer Distanz.

Unmittelbar vor der Halbzeitpause ließ Gündogan sogar noch den dritten Streich liegen. Die Abwehr von Everton hinderte den deutschen Nationalspieler in höchster Not am Abschluss.

Stattdessen krönte der 32-Jährige im zweiten Abschnitt seine Leistung und schnürte den Doppelpack. Er schlenzte einen Freistoß aus 18 Meter ins linke, obere Eck. Anschließend schaltete City einen Gang zurück.

Netz feiert Gündogan

In den Social Media wurde der Mittelfeldstragte währenddessen ausgiebig gefeiert. Die Superlative häuften sich.

Unter anderem meldete sich Transfer-Guru Fabrizio Romano zu Wort. „Ilkay Gündogan ist meiner Meinung nach definitiv einer der am meisten unterschätzten Spieler des letzten Jahrzehnts“, schrieb der Italiener.

Romano fügte hinzu: „Er liefert immer ab, wenn der Druck hoch ist und Spitzenleistungen gefragt sind.“

„WOW. WOW. WOW“, twitterte das Fanportal City Xtra: „Gebt ihm diesen Vertrag, egal, was er will.“ Der Vertrag des Nationalspielers läuft Ende Juni aus, er wird immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

„Ilkay Gündogan, du hast Wunder für diesen Klub vollbracht“, schrieb ein weiterer City-Fan-Account mit großer Reichweite.

Gündogan jubelt über Gala im Jubiläumsspiel

„Viel besser geht es nicht“, freute sich der Ex-Dortmunder selbst nach seiner Gala im Jubiläumsspiel für ManCity: „Mit dem 3:0 haben wir das Spiel früh beendet.“

Mit seiner Leistung hat Gündogan erneut bewiesen, in welcher starken Verfassung er aktuell ist. So war Citys Kapitän an den letzten sechs Toren seiner Mannschaft entweder als Vorlagengeber bzw. Torschütze beteiligt.