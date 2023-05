Premier League & Manchester City: Alvarez gelingt irre Tor-Marke - 100. Heimtor für Guardiola-Team

Gegen den FC Chelsea ließ der frischgebackene Meister der Premier League um Teammanager Pep Guardiola zwar eine B-Elf auflaufen, beorderte für Top-Scorer Erling Haaland den Weltmeister Julián Álvarez in die Startelf, der in der 12. Minute auch prompt das Führungstor erzielte.

Der frischgebackene Meister der Premier League knackte mit dem 1:0-Erfolg am Sonntagnachmittag eine erstaunliche Marke: Der Treffer war das 100. Heimspiel-Tor der Citizens in dieser Saison.

City-Star Álvarez sorgt für irre Tor-Marke

Für Álvarez persönlich wiederum war es das neunte Saisontor in der höchsten Spielklasse im englischen Fußball nach seinem Wechsel im Januar 2022 von River Plate zu den Citizens, ehe er an den abgebenden Klub in Argentinien erneut verliehen wurde.