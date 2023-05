Premier League: Twitter-User verhöhnen United-Legende Gary Neville

Manchester United verlor am Donnerstag Abend mit 0:1 gegen Brighton & Hove Albion. In der neunten Minute der Nachspielzeit erzielte der argentinische Weltmeister Alexis MacAllister per Handelfmeter den Siegtreffer. Zuvor hatte Luke Shaw den Ball in einem Kopfballduell nach einer Ecke unglücklich gegen den Arm bekommen.