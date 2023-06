Manchester City: Foden-Sohn als Internet-Phänomen - Follower-Zahl explodiert

Der Sohn des Manchester-City -Profis Phil Foden stielt seit dem vergangenen Sonntag so manchem die Show. Wie das? Der Vierjährige war den Fans schon seit längerem bekannt - zum Auslöser für seine Popularität wurde der Champions-League-Sieg der Engländer (1:0 gegen Inter Mailand).

Seither schwelgt die Öffentlichkeit in Begeisterung und feiert Ronnie Foden. Innerhalb von nur 15 Stunden knackte „El Wey“, wie er von seinen südamerikanischen Anhängern getauft wurde, die Eine-Millionen-Follower-Marke auf seinem ersten Instagram-Account.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Aktuell sind es sogar schon mehr als 1,8 Millionen Follower, womit der Sprössling des City-Linksaußens eine größere Community vorweist als so mancher Premier-League-Klub.

"Am Boden zerstört": Guardiola-Entscheidung traf Gündogan

"Am Boden zerstört": Guardiola-Entscheidung traf Gündogan

Zum Vergleich: Brentford, Bournemouth, Burnley, Fulham, Luton Town, Nottingham Forest und Sheffield United geraten in Sachen Präsenz in den sozialen Medien deutlich in Hintertreffen.