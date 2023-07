"Habe geweint!" Ex-City-Star Gabriel Jesus ledert gegen Guardiola

Überraschende Enthüllung von Gabriel Jesus!

Der Stürmer des FC Arsenal hat in dem Podcast ‘The Denilson Show‘, der von Ex-Profi Denilson und dem brasilianischen Reporter Chico Garcia produziert wird, über den wahren Grund für seinen Weggang bei Manchester City ausgepackt.

Der Auslöser für seine Entscheidung war dabei sein damaliger Trainer Pep Guardiola, der den Brasilianer laut eigener Aussage mächtig verärgert hatte.

Gabriel Jesus ledert gegen Guardiola

So beorderte der Spanier seinen Torjäger in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2021/2022 auf die Bank und stellt gegen PSG stattdessen Oleksandr Zinchenko in die Spitze.

„Verrückte Sache. Am Tag zuvor hat er Zinchenko nicht einmal im Training eingesetzt, er hat mich als Stürmer eingesetzt“, erinnerte er sich und ergänzte, „Zinchenko hat sogar mit mir gescherzt: ‚An diesem Tag hast du mir leidgetan.‘“

Jesus war derart schockiert, dass er im Anschluss an das Teammeeting direkt in sein Zimmer lief und seinen Emotionen freien Lauf ließ. „Ich ging sofort in mein Zimmer, weinte und rief meine Mutter an, um zu reden: ‚Ich will weg‘“, schilderte er. Zudem sei er förmlich „durchgedreht“, dass ein Linksverteidiger auf seiner Position spielen sollte.

Doch der 26-Jährige wandelte die Enttäuschung in Leistung um, denn dank einer Vorlage und eines Treffers trug er maßgeblich zum Comeback-Sieg seines Teams gegen die Franzosen zu.

„Da habe ich mich entschieden, zu gehen“

Doch dies hatte Guardiola, der von Bastian Schweinsteiger jüngst ebenfalls hart kritisiert wurde, offenbar nicht vollends überzeugt. Auch im nächsten Spiel in der Königsklasse saß der Stürmer nur auf der Bank.

„Da habe ich beschlossen, dass ich nicht mehr bleiben will. Und ich habe mich entschieden, zu gehen“, beschloss er im Anschluss an die damalige Partie gegen RB Leipzig.