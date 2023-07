Manchester United mit Megadeal: So viel verdient Mason Mount nach erstem Vereinswechsel

Nach wochenlangen Verhandlungen, Gerüchten und Spekulationen wurde der langjährige Spieler des FC Chelsea am Mittwoch offiziell bei den Red Devils als Neuzugang vorgestellt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Mount erhält legendäre Rückennummer

„Ich bin sehr ehrgeizig. Ich weiß, wie toll es sich anfühlt, große Trophäen zu gewinnen, und was es dazu braucht. Ich werde alles geben, um das bei Manchester United wieder zu erleben“, meinte Mount in dem United-Statement. Mit Chelsea hatte er unter anderem die Champions League gewonnen.

In Manchester erhält der Offensivspieler eine legendäre Rückennummer, er wird mit der Sieben auflaufen. Das Jersey hatten bereits Superstars wie David Beckham und Cristiano Ronaldo an. Legenden wie Eric Cantona und George Best riefen den Mythos um die Nummer sieben einst ins Leben.