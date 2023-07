Premier League: Ein wandelndes Gespött kämpft um seine Zukunft

War Maguire zu dieser Zeit einer der besten Verteidiger der Welt, so gilt er mittlerweile nach diversen Slapstick-Einlagen und tollpatschigen Aktionen als wandelndes Gespött.

Maguire bei United nicht mal mehr zweite Wahl

Auch unter Trainer Erik ten Hag ist Maguire inzwischen in Ungnade und in der Hackordnung hinter Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Victor Lindelöf sowie Luke Shaw gefallen.

In gerade mal 16 Pflichtspielen stand der 57-fache englische Nationalspieler in der vergangenen Saison in der United-Startelf – seinen Stammplatz hat Maguire längst verloren.