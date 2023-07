Premier League: Manchester United verkündet neuen Kapitän Fernandes

Manchester United hat einen neuen Mannschaftskapitän! Wie der Verein am Donnerstagnachmittag verkündete, wird Bruno Fernandes ab sofort die Red Devils als Kapitän auf das Spielfeld führen.

„Als Kapitän wird der zweimalige „Sir Matt Busby Player of the Year“ auch weiterhin die Mannschaft auf höchstem Niveau anführen, wenn United in der Saison 2023/24 und darüber hinaus auf Erfolgskurs ist“, schrieb der Verein weiter.