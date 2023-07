Premier League: United-Shitstorm wegen de Gea! Keeper heiratet, Klub kommentiert

David de Gea ist nun selbst in sicheren Händen!

Nur wenige Wochen nachdem sich der wohl scheidende United-Keeper zum zweiten Mal die Trophäe des besten Torhüters der Premier League gesichert hatte, feierte der Spanier erneut. Der 32-Jährige heiratete vor malerischer Kulisse auf Menorca seine langjährige Partnerin, die Schauspielerin und Moderatorin Edurne Garcia.

Für Aufsehen sorgte derweil Manchester United. Noch am Samstag war de Geas Vertrag bei den Red Devills offiziell ausgelaufen, United erwies sich in den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung wohl als undankbarer Gegenpart und kommentierte nun unter seinen Instagram-Post „Glückwunsch, David“ - ganz zum Missfallen der Fans.

De Gea feiert Traumhochzeit - sein Ex-Klub kommentiert

So kommentierte ein User: „Dieser Klub hat kein Schamgefühl mehr, ihr wart so respektlos zu ihm“, ein anderer fragte sich: „Macht ihr Witze? Ihr habt diesen Mann an seinem Hochzeitstag seinen Job verlieren lassen.“

Die Hintergründe sind schnell offenbart. 2011 kam de Gea für rund 20 Millionen Euro in die englische Großstadt, mit großen Titelambitionen. Zwar war der spanische Keeper ob seiner schwankenden Leistungen in den vergangenen zwölf Jahren nicht unumstritten – und doch leistete er den Fans zufolge seinen „loyalen Dienst“.

So unterbreitete die Klubführung einem Bericht der Daily Mail zufolge de Gea noch in der vergangenen Woche ein Vertragsangebot, um den Kontrakt über 2023 hinaus fortzuführen - de Gea soll mit diesem einverstanden gewesen sein, auch unterschrieben haben. Doch das horrende finanzielle Ausmaß der Dienste de Geas, der ohnehin schon Gehaltseinbußen in Kauf nahm, ließ intern Zweifel aufkommen, allen voran bei Trainer Erik ten Hag.

So machte United kurzerhand einen Rückzieher – und unterbreite de Gea zwar ein neues Angebot, jedoch zu noch einmal verminderten Konditionen. Und offenbarte zeitgleich Interesse an einer Verpflichtung des kamerunischen Torhüters von Inter Mailand, Andre Onana.

Manchester United als undankbarer Arbeitgeber?

Geht man als Weltverein so mit einem treuen Weggefährten um? Immerhin hatte auch de Gea seinen Anteil an einem englischen Meistertitel, einem FA-Cup-Triumph, einem League-Cup-Erfolg und drei Superpokalsiegen. Und besonders: dem Europa-League-Sieg in der Saison 2016/17. Allerdings mutierte er im EL-Finale 2021 zum tragischen Helden, als er im Elfmeterschießen erst keinen Ball hielt und dann auch noch den entscheidenden Strafstoß selbst verschoss.

Immerhin de Gea ließ sich von der Terminierung seines Vertrags nur einen Tag vor seiner Hochzeit scheinbar nicht beunruhigen. So untertitelte er die Impressionen seines Hochzeitstages mit den Worten: „Wir könnten nicht glücklicher sein.“