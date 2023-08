Autogramm-Panne bei Klopp-Fan: "Du musst das verdammte Trikot hochhalten...“

Typisch Jürgen Klopp! Der Trainer des FC Liverpool ist während der Asienreise seiner Reds beim Erfüllen von Autogrammwünschen gefilmt worden und und hat den Anhängern dazu einen - ob nun genervt oder belustigt - einen passenden Spruch um die Ohren gehauen.

Was war genau passiert? Ein Video, das bei Twitter umhergeht, zeigt Klopp im Stress - der frühere Coach von Borussia Dortmund will nur noch schnell in den Mannschaftsbus.

Als ihn jedoch Fans nach Autogrammen fragen, nimmt sich der 56-Jährige doch noch einige Momente, um die eigenen Anhänger zu beglücken.

Zu sehen ist, wie Klopp auf die Leute zugeht und freundlich sagt: „Wir müssen schnell machen, ich habe eigentlich keine Zeit.“

Als einer der Fans dann aber einen Stift an den Startrainer übergibt, zündet Klopp in typischer Manier gleich einen Spruch und gibt dem Liverpool-Fan erstmal ein kurzes „Training“ in Sachen Autogramm-Jäger.

Autogramm-Wunsch: Klopp „staucht“ Fan zusammen

Denn der Mann hatte vor lauter Aufregung vergessen, Klopp überhaupt irgendetwas zum Unterschreiben hinzuhalten. Dabei hätte es ein Liverpool-Jersey sein sollen.

„Du musst das verdammte Trikot schon hochhalten“, meint Klopp auf englisch (“You have to hold the fucking shirt“) und drückte sich dabei gewohnt derbe aus.