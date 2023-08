Enthüllung eines Top-Schiedsrichters: "Ich war starr vor Angst"

„Ich stieg am Freitag ins Auto und fürchtete mich vor dem Samstag“, sagte der 55-Jährige, der von 1985 bis 2022 an der Pfeife war, im Podcast „Up Front“ : „Ich dachte: ‚Ich hoffe, es passiert nichts‘“, fügte er hinzu. „Ich war starr vor Angst, als ich auf dem Stuhl saß.“

„Ich wollte dich einfach nicht an den Bildschirm schicken“

„Ich habe das dumme Ziehen an den Haaren beim Spiel Chelsea gegen Tottenham verpasst, was aus meiner Sicht erbärmlich war“, gestand Dean: „Ich sagte danach zu Anthony: ‚Ich wollte dich einfach nicht an den Bildschirm schicken, nach dem, was in diesem Spiel passiert ist.“