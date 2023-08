Ex-Bayern-Star: "Ich war nie ein großer Fan von Thiago"

Erneut hat Dietmar Hamann an der Personalpolitik des FC Liverpool harsche Kritik geübt und es dabei vor allem auf Mittelfeld-Akteur Thiago abgesehen.

„Er hat viel zu viele Verletzungen und hat es in der vergangenen Saison nicht in das Liverpool-Team geschafft, als er fit war und es viel weniger Konkurrenz auf seiner Position gab“, mäkelte Hamann weiter am früheren Starspieler des FC Bayern herum.