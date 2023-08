Wende bei United-Star? Eine hochbrisante Rückkehr deutet sich an - Fans protestieren

Mason Greenwood steht offenbar vor einer Rückkehr in den Kader von Manchester United. Der englische Rekordmeister hat seine internen Ermittlungen zu dem suspendierten Angreifer abgeschlossen, wie er am Mittwoch bekannt gab.

Die Red Devils teilten nun mit, dass eine finale Entscheidung noch nicht gefallen sei, man aber alle nötigen Fakten gesammelt habe. Demnach seien diverse Personen, die mit den Vorwürfen in Verbindung standen, angehört worden. Nun wolle man sich intern über das weitere Vorgehen beraten.

Entscheidung schon gefallen? ManUnited dementiert

Laut einem Medienbericht ist ManUnited aber bereits zu dem Schluss gekommen, den 21-Jährigen wieder in sein Team eingliedern zu wollen.

Wie The Athletic berichtet, soll der ursprüngliche Plan der Red Devils gewesen sein, die Entscheidung bereits am 4. August zu verkünden. Demnach hat Geschäftsführer Richard Arnold ein Video aufgenommen, indem er die Wiedereingliederung Greenwoods in die erste Mannschaft verkündet. Der Klub dementierte das.