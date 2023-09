Bei 0:8-Klatsche: Sheffield-Fan geht mit kurioser Aktion viral

Gegen Newcastle kassierten die „Blades“ eine desaströse 0:8-Klatsche. Newcastle dagegen hat sich in einen historischen Torrausch gespielt. Die acht Treffer der „Magpies“ wurden von acht verschiedenen Spielern erzielt. Eine so hohe Anzahl an unterschiedlichen Torschützen eines Teams - Eigentore ausgenommen - gab es zuvor noch nie in der Historie der Premier League.