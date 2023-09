Haaland tot? Fataler KI-Fehler sorgt für Mega-Wirbel

Was für ein Eklat! Die norwegische Zeitung Verdens Gang hat wegen eines Fehlers im Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) versehentlich den Tod von Erling Haaland verkündet.

Was war passiert? Das Boulevard-Blatt hatte auf seiner Internetseite berichtet, der Nationalstürmer des skandinavischen Landes sei erschossen worden.

Was eine komplette Falschmeldung war, schließlich erfreut sich Haaland bester Gesundheit, beweist bei Manchester City in der Premier League aktuell eine erneut starke Form angesichts von acht Toren in sechs Liga-Spielen.