Premier League: Havertz trotz Tor-Premiere verspottet

Endlich ist der Bann gebrochen! Kai Havertz hat in seinem zehnten Einsatz für den FC Arsenal seinen ersten Treffer im neuen Trikot erzielt.

Der deutsche Nationalspieler trug sich am 7. Spieltag der Premier League beim souveränen 4:0-Sieg beim AFC Bournemouth in der 53. Minute mit einem Foulelfmeter in die Torschützenliste ein.