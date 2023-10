Manchester City: Prophezeite Pep Guardiola seinen Nachfolger?

Fünf Monate später, auf der Pressekonferenz vor dem erneuten Duell der beiden Klubs am Samstag (ab 16 Uhr im LIVETICKER) , konnte sich Guardiola allerdings nicht an eine derartige Aussage erinnern. „Vielleicht habe ich ein schlechtes Gedächtnis, aber ich bin mir sicher, dass Roberto in jeder Mannschaft der Welt trainieren kann. Daran habe ich keinen Zweifel“, erklärte der 52-Jährige.

Guardiola von De Zerbis Arbeit beeindruckt

Tatsache ist, dass Guardiola den 44-jährigen De Zerbi bereits mehrfach öffentlich in höchsten Tönen gelobt hat. Der Italiener, der zuvor Vereine wie Sassuolo und Shakhtar Donezk trainierte, hat seit seinem Amtsantritt in Brighton vor etwas mehr als einem Jahr einen großen Eindruck hinterlassen.

In der vergangenen Saison führte De Zerbi die Seagulls um Nationalspieler Pascal Groß mit einem sechsten Platz in der Premier League erstmals in einen europäischen Wettbewerb. Auch in die laufende Saison ist der Europa-League-Teilnehmer stark gestartet und trifft nun als Tabellensechster auf die drittplatzierten Citizens.