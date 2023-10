Manchester City trauert um Legende Francis Lee

Francis Lee, ehemaliger Profi und Vorsitzender bei Manchester City , ist verstorben. Das gab der Verein am Montag via X (ehemals Twitter) bekannt.

„In tiefster Traurigkeit und schweren Herzens verkünden wir den Tod unseres ehemaligen Spielers und Vorsitzenden, Francis Lee. Jeder bei Manchester City verkündet hiermit sein Beileid für die Freunde und Familie von Francis in dieser schwierigen Zeit.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Francis Lee war eine klassische Neun. Er spielte sieben Jahre bei den Skyblues, unter anderem spielte er auch bei Derby County und den Bolton Wanderers. Außerdem bestritt Lee 27 Partien für die englische Nationalmannschaft und erzielte dabei zehn Tore, unter anderem bei seinem Debüt. Was seine aktive Vereinslaufbahn betrifft, stehen bei Lee 500 Spiele und 228 Tore zu Buche - eine bemerkenswerte Bilanz.

Der gebürtige Brite war nicht nur Fußballer, sondern auch Funktionär und Aktionär bei Manchester City. Nach seiner Spielerkarriere gründete er unter anderem ein Unternehmen, welches Toilettenpapier herstellte. Außerdem war Lee als Trainer für Rennpferde bekannt: Er trainierte unter anderem die Pferde Sir Harry Hardman, Allwight Then und Young Jason.

Abscheulicher Fan-Eklat in England

Abscheulicher Fan-Eklat in England

Francis Lee wurde 79 Jahre alt, die City-Legende war seit einigen Jahren an Krebs erkrankt und verlor den Kampf nach langer Leidenszeit. Als Zeichen des Respekts wurden die Fahnen rund um das Etihad Stadion am Montag auf Halbmast gehängt. In den kommenden Tagen sind weitere Tribute zu erwarten.