Premier League: Beeindruckende Statistik! Wie ein Bayern-Schreck England aufmischt

Vor einem Jahr hat Unai Emery die Nachfolge von Steven Getrard angetreten und den Trainerposten bei Aston Villa übernommen. Seither ist der Spanier mit seinem Team kaum zu stoppen, auch nicht von West Ham United. Aston Villa gewann am Sonntagnachmittag mit 4:1 (1:0) und hat als Fünfter aktuell nur vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Tottenham Hotspur. Am Sonntag steht mit Aufsteiger Luton Town die nächste lösbare Aufgabe an (Sonntag 15 Uhr im SPORT1-Liveticker)