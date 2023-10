Verletzungsschock und Platzverweis für Ex-BVB-Star bei City-Krimi

Nach drei Pleiten in den letzten vier Pflichtspielen ist Manchester City mit einem 2:1-Zittersieg gegen Brighton & Hove Albion in die Erfolgsspur zurückgekehrt – überschattet wurde die Partie von einer mutmaßlich schweren Knieverletzung. Zudem sah ein ehemaliger Dortmunder Gelb-Rot.

Nach der Pause wurden die Gäste, bei denen der deutsche Nationalspieler Pascal Groß in der Startelf stand, stärker und schafften durch Ansu Fati (73.) den Anschlusstreffer.

March verletzt und Akanji mit Gelb-Rot vom Platz

In der turbulenten Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. In der 90. Minute ging Brightons Mittelfeldspieler Solly March ohne Fremdeinwirkung mit einem Schrei zu Boden und musste am Knie behandelt werden, ehe er unter Tränen auf einer Trage vom Feld gebracht wurde.