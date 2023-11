Premier League: Sorgen um Haaland! Guardiola bangt

Manchester City ist vorübergehend an die Tabellenspitze der Premier League gestürmt - doch eine Verletzung von Toptorjäger Erling Haaland trübte die Freude des Triplesiegers nach dem 6:1 (3:0) gegen den AFC Bournemouth.

Der 23-Jährige musste angeschlagen zur Pause ausgewechselt werden. Ob Haaland am Dienstag in der Champions League gegen Young Boys Bern zur Verfügung steht, ist offen.

Der Angreifer sei „mit dem Knöchel umgeknickt. Wir wollten kein Risiko eingehen, weil er sich nicht wohl gefühlt hat“, sagte Teammanager Pep Guardiola. Haaland werde „vielleicht am Dienstag zurück sein, vielleicht aber auch erst am nächsten Sonntag. Hoffentlich ist das kein großes Problem.“ Am nächsten Sonntag spielt City gegen den FC Chelsea.